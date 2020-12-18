Попри те, що Татаров займає посаду в Офісі президента, в асоціації вважають його адвокатом.

У Національній асоціації адвокатів України вважають, що заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру з порушеннями норм Кримінального процесуального кодексу.

Читайте такожПрезиденту НААНУ оголосили про підозру в отриманні хабара у вигляді авто - генпрокурорПро це йдеться в заяві НААУ.

"Національна асоціація адвокатів України обурена діями в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, який, як відомо зі ЗМІ, підписав повідомлення про підозру адвокату Олегу Юрійовичу Татарову. Ці дії в.о. керівника САП зухвало порушують вимоги Кримінального процесуального кодексу та закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату", - сказано в дописі.

У заяві також йдеться, що "таке демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру особі, яка має статус адвоката, напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката і всього інституту адвокатури з боку працівників Національного антикорупційного бюро України та САП".

Асоціація адвокатів переконана, що повідомлення про підозру Татарову, якого в асоціації вважають адвокатом, у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Тому Грищук, який тимчасово виконує обов’язки керівника САП, вчинив, на думку Асоціації, перевищення повноважень.

Також у заяві сказано, що НААУ повідомить про вчинені порушення процесуального і профільного законодавства стосовно Татарова правоохоронні органи та міжнародні інституції, професійні європейські організації і вимагатиме розслідування і належної реакції на кримінальне переслідування адвоката.

Хронологія подій

Сьогодні, 18 грудня, Татарову повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи в справі про заволодіння майном Нацгвардії на 81 млн грн.

Слідство вважає, що вказана особа, екс-посадовець державної компанії "Укрбуд", може бути причетною до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Йдеться про судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

У НАБУ повідомили, що Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про підозру Татарову повідомлено в порядку ст. 278 КПК України.

Крім нього, у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч. 3 ст. 368 КК України), який занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн грн до 7 млн грн, та колишній народний депутат, екс-президент "Укрбуду" Максим Микитась (ч. 3 ст. 369 КК України).

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Автор: Дмитро Хилюк