Підозру Олегу Татарову мають вручити сьогодні, 18 грудня.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

"Грищук підписав підозру Татарову", - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника УП, підозру мають вручити сьогодні, 18 грудня.

Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

До 24 грудня екс-президент корпорації "Укрбуд", колишній нардеп Максим Микитась мав перебувати під арештом в СІЗО, проте він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП.

Микитась і дві його співробітниці дали свідчення, які викривають у корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови офісу президента Олега Татарова і низку інших відомих людей, у тому числі екс-прем'єра Володимира Гройсмана. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.

3 грудня Вищий антикорупційний суд випустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт Максима Микитася, підозрюваного в причетності до заволодіння майном Національної гвардії.

Олег Татаров: що відомо

5 серпня президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України.

Татаров - випускник Національного університету внутрішніх справ, також закінчив Національну академію внутрішніх справ та Національний університет ім. Т.Шевченка.

У 1999-2014 роках служив в органах внутрішніх справ. З 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

З 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров, Фаринник, Головко".

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Автор: Олександр Топчій