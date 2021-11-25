Колишньому політику було 83 роки, напередодні його госпіталізували із коронавірусом.

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Про його смерть стало відомо у четвер, 25 листопада.

Про смерть екс-політика на своїй сторінці у Facebook повідомив чинний мер столиці Віталій Кличко.

Читайте такожПомер співзасновник "Партії регіонів", екс-нардеп Звягільський (відео)"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... Колишнього міського голови столиці, голови КМДА, народного депутата, депутата Київради", - написав він.

Кличко зазначив, що Омельченко любив Київ і був "одним з тих, хто творив його сучасну історію".

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра Олександровича…Світла пам‘ять…", - додав чинний мер Києва.

Раніше повідомлялося, що екс-мер Києва, діючий депутат Київради Олександр Омельченко потрапив до лікарні через захворювання COVID-19. "На сьогодні один з депутатів Київради, один з досвідчених депутатів як за фахом, так і за віком – Олександр Омельченко в лікарні. У такому непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень", - розповідав 18 листопада Віталій Кличко.

Довідка УНІАН. Олександр Омельченко народився 1938 року. Був головою КМДА з 1996 по 2006 роки, мером столиці - з 1999 по 2006 роки.

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Автор: Ольга Робейко