В Абу-Дабі розпочався перший день переговорів щодо війни в Україні, – Умєров

Також посадовець вже анонсував наступний етап переговорів.

Україна розпочала роботу із представниками західних країн та організацій в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров на своїй сторінці в Telegram.

"Перша зустріч – з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів. Далі – тристоронній формат за участі України, США та Росії", – повідомив Умєров.

Також посадовець вже анонсував наступний етап переговорів і додав, що, крім нього, українську делегацію на цій зустрічі також представляють Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

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"Наші ключові пріоритети – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", – додав Умєров.

Мирні переговори: що відомо

За даними ЗМІ, серед російської делегації на цій зустрічі будуть, зокрема, двоє керівників ФСБ, які готували повномасштабне вторгнення в Україну, а також брали участь в організації операцій проти українських розвідників. Загалом РФ на цій зустрічі представлятимуть 11 осіб, серед них також будуть представники Генштабу РФ, російського МЗС та адміністрації президента Росії:

Зауважимо, що перед тристоронніми переговорами президент США Дональд Трамп зробив низку чергових заяв про перспективи миру в Україні. Зокрема, він сказав, що Вашингтон бачить "дуже сильне бажання" Росії та України припинити війну. Також Трамп анонсував "дуже добру розмову" в Абу-Дабі.

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