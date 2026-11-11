В Абу-Дабі стартував другий день переговорів: Умеров розкрив деталі

Відбудуться окремі засідання України, США і РФ, а також України і європейських партнерів.

Сьогодні в Абу-Дабі стартував другий день тристоронніх переговорів між представниками України, США та Росії про завершення війни.

Про це повідомив керівник української переговорної групи, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров у мережі Telegram.

"Розпочинаємо другий переговорний день", - зазначив Умєров.

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Він уточнив, що спочатку буде тристоронній формат разом зі США та Росією.

"Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами", - повідомив Умеров і додав, що робота триває.

За даними видання Bloomberg, європейські чиновники перебувають в Абу-Дабі, де проходять тристоронні переговори, але приєднаються до них лише у разі значного прогресу.

Нагадаємо, попередньо повідомлялося, що 11 листопада в ході переговорів мають обговорюватися заходи щодо деескалації, питання енергетики, судноплавства в Чорному морі, а також знову обмін полоненими. Крім того, якщо це буде можливо, обговорюватиметься перспектива тристоронньої зустрічі на рівні глав держав.

Як повідомив Телеграм-канал Ukraine context, другий раунд переговорів в Абу-Дабі буде значно складнішим за попередній, оскільки сторони приступлять до детального обговорення територіальних питань.

"З урахуванням того, що росіяни живуть у власній реальності, де вони вже нібито захопили Святогірськ, шансів досягти якихось порозумінь залишається небагато", - йдеться у повідомленні.

Переговори в Абу-Дабі: новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 листопада, у перший день переговорів йшлося про можливість обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Російська делегація спробувала говорити про територіальні питання, але Україна відстоює позицію, що це треба розглядати на рівні лідерів держав.

Представники РФ вчора оперували неправдивими даними щодо ситуації на фронті. Зокрема, вони цілком серйозно стверджували про те, що нібито вже окупували частину Донеччини, яка насправді контролюється Силами оборони.

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