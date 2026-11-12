'Не тільки Донбас': в ISW розкрили, чого Росія насправді хоче від переговорів

У звіті йдеться про те, що росіяни просували на переговорах свою нафантазовану лінію фронту.

Під час переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) російські посадовці намагалися нав'язати США та Україні вигадану версію лінії фронту, а високопосадовці Кремля публічно наполягали на повній капітуляції України та на територіальних поступках, які виходять далеко за межі Донбасу. Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Високопосадовці Кремля чітко та рішуче висловили наполегливі вимоги Москви щодо повної капітуляції України та територіальних поступок, які виходять далеко за межі Донбасу", – сказано у звіті Інституту.

ISW зазначає, що помічник президента Росії та голова російської делегації в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив журналістам 11 листопада, що Росія "захопить кожен сантиметр "своєї" землі на території України так чи інакше". Мединський також стверджував, що "де б не ступила нога російського солдата, це належить Росії".

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"Мединський додав, що Росія не погодиться на жодний обмін територіями з Україною та продовжуватиме розширювати свою "зону безпеки" в Україні (дуже ймовірно, маючи на увазі територію на півночі Сумської та Харківської областей, яку російські чиновники називають частиною "буферної зони"). Заяви Мединського демонструють територіальні амбіції Кремля за межами п'яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області) та небажання йти на компроміси чи обмін територіями для припинення війни", – пишуть аналітики Інституту.

Також зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вчора, 11 листопада, заявив, що треба йти курсом, який визначив у промові в червні 2024 року Путін, де була вимога щодо виведення українських військ з усієї Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи райони, які російські війська ніколи не окупували; демілітаризації та "денацифікації" України (заміни нинішнього українського уряду проросійським) та відмови України від своїх прагнень вступити до НАТО.

Аналітики ISW нагадали, що кремлівські чиновники часто стверджували, що виведення українських військ з усієї Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для мирного врегулювання.

Також аналітики наголошують, що на переговорах в Абу-Дабі росіяни просували свою вигадану версію лінії фронту, де йдеться про захоплення населених пунктів України, які насправді під контролем Сил оборони України.

Контекст перемовин в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, переговори в Абу-Дабі проходили два дні – 10 і 11 листопада. Заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер заявив, що долю українських територій має вирішувати лише Україна.

Генерал також засумнівався, що Москва готова відступити від своїх вимог 2022 року. Як він зазначив, для Альянсу на першому місці й далі залишаються цілі Києва щодо справедливого перемир'я. Генерал високо оцінив атаки ЗСУ на російські нафтопереробні заводи, які виробляють дизельне пальне.

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів в Абу-Дабі прибули сьогодні, 12 листопада, до Москви. Як повідомили росЗМІ, літак з американськими представниками уже приземлився у московському аеропорту Внуково. Там американців зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

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