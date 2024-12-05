Після війни на Україну очікують президентські та парламентські вибори.

Після закінчення війни в Україні мають відбутися президентські та парламентські вибори. На Заході вже готують для поки що президента Володимира Зеленського "золоте вигнання" в Лондоні, пише іспанська газета El Mundo.

"У дипломатичних колах Києва протягом останніх двох тижнів обговорюється припущення щодо можливого майбутнього припинення вогню. Захід, за чутками, може підготувати "золоте вигнання" у Лондон для Володимира Зеленського, тоді як в Україні відбудуться президентські вибори, які було відкладено через війну з 2023 року", – йдеться у публікації.

Газета стверджує, що на Україну, ймовірно, очікує "швидкий" вступ до ЄС, який супроводжуватиметься економічною допомогою на відновлення після війни. Також можливе розгортання європейських миротворчих сил в Україні.

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"Ці війська будуть, перш за все, з Великої Британії та Франції (за даними Deutsche Welle) на лінії зіткнення з росіянами, замороженої на момент активації перемир’я, щоб "забезпечити дотримання режиму припинення вогню", – уточнює іспанське видання.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, експерти зі США, Великої Британії, країн-членів Європейського союзу, України та Росії в рамках нещодавньої дискусії склали "переможну стратегію припинення війни". Зазначена "стратегія" складається з дев'яти пунктів і представлена як "політичні рекомендації для майбутньої адміністрації США". Вона вимагає членства України в НАТО та Європейському союзі.

Також ми розповідали про мирний план, який ймовірно готує для України та Росії Дональд Трамп. Цей план розробив відставний американський генерал Кіт Келлог, якого Трамп хоче зробити своїм спецпредставником по Україні. Суть плану полягає у замороженні війни на поточній лінії зіткнення та забороні Україні вступатив в НАТО у найближчі десятиліття.

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