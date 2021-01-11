За підрахунками Кулика, минулого року Левченко не менше 10 разів брав участь у прямих ефірах мураєвського телеканалу “Наш”.

Мураєв і Медведчук через свої телеканали взялися “прокачувати” колишнього “свободівця” Юрія Левченка, відзначає у своєму блозі політолог Віталій Кулик. Він вважає, що проросійські сили використовують “кишенькового Левченка” як інструмент своєї політичної боротьби в Україні та просування своїх бізнесових інтересів.

Політолог зауважує, що колишній “свободівець” Юрій Левченко регулярно з'являється в ефірах телеканалу “Наш” проросійського політика Євгена Мураєва та медведчуківських телеканалів “ЗІК” і “НьюзВан”.

За підрахунками Кулика, минулого року Левченко не менше 10 разів брав участь у прямих ефірах мураєвського телеканалу “Наш”.

“Я втомився рахувати... Зайдіть на сайт “Наш” або їхній канал в ютюбі, допоможіть з підрахунком. Десять разів Левченка звали в прайм-тайм “Наш”. Того самого телеканалу, який оштрафували за заклики до повалення конституційного ладу і мову ворожнечі. Телеканалу, чий власник-розпорядник Євген Мураєв називав Майдан “держпереворотом”, а війну на Донбасі - “громадянським конфліктом”. За що така увага до екс-депутата і містечкового політика Юрія Левченка?” - запитує політолог Кулик.

На його думку, російські куратори телеканалів зацікавленні у “прокачці” Юрія Левченка для використання його в інформаційній війні проти України.

“Власники і топ-менеджери (телеканалів) чітко зважують, для чого вони витрачаються і яких цілей хочуть досягти, тому на нинішньому телебаченні нічого не відбувається просто так. Якщо Левченко кличуть, значить, хтось з проросійських спонсорів зацікавлений його “прокачувати”. Може, як кишенькового радикала, який в потрібний момент може вкинути потрібний месседж?” - ділиться роздумами Віталій Кулик.

Політолог нагадує, що за часів Віктора Януковича ТБ-канали з пулу Партії регіонів постійно надавали трибуну “різним ультраправим персонажам”.

“Сьогодні ультраправі часті гості телеканалів Медведчука. Вони створюють потрібну картинку “українського націонал-фашизму”. Так само, власне, роблять російські телеканали, запрошуючи “смішних” гостей з України”, - констатує Віталій Кулик.

Ще одне завдання, вважає політолог, яке проросійські сили переслідують, використовуючи молодих українських радикалів - лобіювання російських бізнес-інтересів в Україні.

“Кишенькові радикали можуть організувати провокацію або стати вивіскою для тітушок... В соцмережах останній час точиться дискусія щодо того, чи має Левченко та його люди стосунок до забудовника і головного київського ОПЗЖшника Столара. Левченко останній час гребе в одному човні з купленими Столаром експертами та активістами”, - констатує Кулик.

Наостанок політолог акцентував увагу на неприпустимості співпраці українських патріотів із проросійськими політиками та їхніми медіа.

“Притомні люди, які цінують власну репутацію, не ходять на “собачатники” (ток-шоу) в медведчуківсько-мураєвські ефіри. Є елементарна інформаційна гігієна - не торкатися медведчуківського лайна”, - вважає Віталій Кулик.

У своєму попередньому блозі “Екс-свободівці на службі ОПЗЖ” політолог Віталій Кулик закидав молодим українським радикалам співпрацю з народним депутатом від ОПЗЖ, впливовим київським забудовником Вадимом Столаром. Колишні “свободівці” Юрій Левченко, Святослав Кутняк, Ігор Мірошниченко та інші “принципово не помічають” скандальних будівництв Вадима Столара, при цьому системно атакують його конкурнтів, відмічав Віталій Кулик.

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Автор: УНІАН