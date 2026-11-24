Загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі, які перевізять зброю, наголосили у відомстві.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що міжнародне право не обмежує Україну місцем, де наша держава може відповідати на російську агресію.

Як повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий, дії України під час захисту від збройної агресії Російської Федерації – це реалізація невід'ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН.

"Україна має повне право завдавати ударів по законних військових цілях агресора. Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії", - зазначив Тихий.

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Речник зауважив, що Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну.

"Дії України спрямовані лише проти агресора та не спрямовані проти жодної третьої сторони", - підкреслив Тихий.

Він пояснив, що українські удари відповідають міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву:

"Ми дотримуємося принципу пропорційності й мінімізуємо будь-які супутні ризики. Ці дії – відповідь на роки системного та брутального російського терору проти наших людей і нашої країни".

Усі претензії треба пред'являти Росії

Також речник зауважив, що міжнародне право не обмежує право на самооборону місцем, де відбувається відповідь на агресію: на території держави, на яку напали, на території агресора чи в міжнародних водах.

"Що ж до інцидентів у портах, питання варто адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей і наражає їх на небезпеку", - наголосив Тихий.

Таким чином, підкреслив він, загрозу для Лівії створили саме російські військові кораблі та російські перевізники зброї, які регулярно туди прибувають:

"Приклади російської агресії проти українського, сирійського та інших народів підтверджують, що російська присутність – це завжди загроза для суверенітету, дестабілізація та хаос".

Тихий нагадав, що РФ системно використовує свою військову присутність і логістичну інфраструктуру за межами власної території, зокрема в Африці, для забезпечення військових операцій та нарощування спроможностей, які підтримують її загарбницьку війну проти України.

"Україна поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії. Наголошуємо, що дії України спрямовані на протидію російській збройній агресії та не мають на меті завдання шкоди Лівії чи її народу", - підкреслив Тихий.

Як підсумував речник МЗС, Україна цінує давні відносини з Лівією, засновані на взаємній повазі, та підтверджує зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього співробітництва в інтересах обох держав.

Потоплення "Меркурія"

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада стало відомо, що у лівійському порту Бенгазі сім морських дронів атакували російський корвет "Меркурій". Це судно супроводжувало конвой з озброєнням для Лівійської національної армії, яку підтримує Росія.

"Меркурій" - один із найновіших російських кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році.

Також було уражено російський суховантаж MV ANGARA. Цей засіб теж використовувався для перевезення зброї.

Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Коні заявив, що українські атаки на російські кораблі в порту Бенгазі нібито є "оголошенням війни" його країні.

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