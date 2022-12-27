Раніше був анонсований візит Мелоні до української столиці.

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні має намір здійснити візит до Києва і запросила президента України Володимира Зеленського відвідати Рим.

"Я знову заявила про підтримку італійським урядом Києва і підтвердила максимальну відданість Італії усім діям на користь того, щоб прийти до справедливого миру. Я підтвердила мій намір відвідати Київ і запросила Зеленського до Риму", – повідомила Мелоні у Twitter за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Минулого тижня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про намір приїхати в Україну на початку наступного року. Вона також анонсувала телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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Позиція Італії щодо війни в Україні

22 жовтня поточного року Джорджа Мелоні стала Головою Ради міністрів Італії, ставши першою жінкою на цій посаді. Вже наступного дня Мелоні заявила, що Рим підтримуватиме Київ у боротьбі з російськими окупантами. Вже за тиждень стало відомо, що Італія передасть Україні німецькі Panzerhaubitze 2000 і РЗСВ М270, а також пакет військової допомоги, до якого увійшли старі гаубиці M109.

Незабаром Рим оголосив, що готує ще один пакет військової допомоги, до якого увійшли "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L.

27 грудня Зеленський заявив, що Італія розглядає питання надання Україні систем протиповітряної оборони, а також виділить додаткових 10 млн євро допомоги.

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