Він уточнив, за яких умов його країна допоможе Україні летальною зброєю.

Південна Корея може розширити підтримку Києву, вийшовши за нинішні рамки гуманітарної та економічної допомоги, якщо країна піддасться великомасштабному нападу на цивільне населення.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент країни Юн Сук, вперше сигналізуючи про зміну своєї позиції щодо озброєння України.

Він підкреслив, що його уряд вивчає способи захисту і відновлення України. "Якщо виникне ситуація... наприклад великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко зупинитися тільки на гуманітарній або фінансовій підтримці", - пояснив він свою позицію.

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Як зазначило видання, таким чином, Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча більше року тому виключив можливість надання летальної допомоги.

"Я вважаю, що не буде обмежень щодо підтримки захисту і відновлення країни, яка піддалася незаконному вторгненню...",- додав Юн.

При цьому президент Південної Кореї уточнив, що рішення про найбільш відповідні заходи буде прийматися "з огляду на відносини зі сторонами, які беруть участь у війні".

Південна Корея та війна в Україні

Після початку війни влада Південної Кореї заявила, що не постачатиме зброю українській стороні. Країна надає Україні іншу допомогу, особливо не афішуючи. Так, ще в березні минулого року стало відомо, що Південна Корея відправила нелетальний військовий вантаж, до якого увійшли куленепробивні каски, намети, ковдри, покривала, аптечки, ліки та військові продуктові набори тривалого зберігання. Допомога коштувала країні $800 тис.

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