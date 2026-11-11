Мирні переговори в Абу-Дабі зайшли в глухий кут, - Le Monde

Європейські дипломати побоюються, що адміністрація Трампа може відсунути вимогу про припинення вогню на другий план заради швидкої мирної угоди з Москвою.

Переговори між Україною та Росією в Абу-Дабі, які тривали два дні та завершилися 10 листопада, не принесли помітних результатів. Президент України Володимир Зеленський назвав дискусію "конструктивною", однак російська делегація, яка виступала проти ідеї припинення вогню, не прокоментувала підсумки зустрічі. Про це пише французьке видання Le Monde.

Після чотирьох годин обговорень сторони не досягли відчутного прогресу. Москва продовжувала опиратися припиненню вогню, якого вимагали Україна та її союзники.

США задовольнилися самим фактом переговорів, а Трамп прагне великої угоди з Росією

Після тривалого дипломатичного глухого кута адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила сам факт проведення зустрічі. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон залишається єдиною країною, яка здатна посадити представників Росії та України за один стіл переговорів.

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За словами Рубіо, Трамп зробив завершення війни одним зі своїх пріоритетів, хоча визнає складність цього завдання та необхідність шукати нестандартні рішення.

В Абу-Дабі американську сторону представляли спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер – зять президента США. За останні місяці вони намагалися переконати Україну та Європу, що економічна співпраця з Росією ще до завершення війни може стати шляхом до миру.

Зокрема, обговорювалися можливі угоди в енергетичному секторі. Серед них – домовленість про закупівлю російського дизельного пального, яку Трамп оголосив 9 жовтня попри санкції щодо російської нафти.

Тепер американські представники також говорять про створення нової архітектури європейської безпеки, яка мала б враховувати інтереси Росії.

Така риторика перегукується з прагненням Володимира Путіна послабити НАТО та відновити російську сферу впливу на території колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні.

Демократи в Конгресі вимагають відповіді за дії, які послабили оборону України

Зміна підходу адміністрації Трампа викликає запитання серед американських експертів і політиків. Очільник Міжнародної кризової групи Комфорт Еро припустив, що Віткофф і Кушнер можуть поспішати представити себе миротворцями, а не бізнесменами, з огляду на посилення контролю з боку Конгресу.

Демократ Кріс Кунс, який, імовірно, очолить комітет Сенату з міжнародних відносин, також виступив із критикою дій американських посадовців.

Він заявив, що Ілон Маск, власник супутникової мережі Starlink, міністр оборони Піт Гегсет та інші особи, які могли відіграти роль у позбавленні України можливості захищатися, повинні відповісти за свої дії.

Кунс наголосив, що Конгрес має розібратися в цій ситуації.

Європа побоюється поступок Кремлю та вимагає спочатку припинити вогонь

Європейські країни занепокоєні тим, що адміністрація Трампа може поставити швидке укладення угоди вище за безпекові інтереси України. Представники Німеччини, Франції та Великої Британії прибули до Абу-Дабі, щоб обговорити ситуацію з американськими посередниками.

Їх непокоїло, що Вашингтон може запропонувати Москві додаткові поступки заради швидкого завершення війни. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що європейцям не варто брати участь у переговорах.

Зрештою представники європейських країн отримали другорядну роль, але змогли донести до американської сторони свої ключові вимоги.

Один із європейських дипломатів наголосив, що спочатку має відбутися припинення вогню, після цього необхідно надати Україні гарантії безпеки, які унеможливлять нову російську агресію. І лише потім можна переходити до обговорення ширшої угоди.

У спільній заяві Європи та США, оприлюдненій 10 листопада, також наголошувалося на необхідності міцної післявоєнної архітектури європейської безпеки, поваги до суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський закликав залучити Європу до переговорів про майбутню безпеку України

Під час переговорів у США також змістився акцент на відповідальність Вашингтона за європейську безпеку. Джаред заявив, що це відповідальність Сполучених Штатів, а Рубіо запевнив, що Вашингтон планує згодом розширити дискусії, залучивши європейські країни.

Зеленський, який 10 листопада прибув до Копенгагена, наголосив на необхідності участі американців та європейців у переговорному процесі:

"Це може звучати не дуже ввічливо, але моя робота не в тому, щоб робити Трампа щасливим. Моє завдання – зробити все можливе, щоб залучити американців і європейців до переговорів".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у вівторок, після дев’ятимісячної перерви, Україна та Росія відновили очні переговори в рамках процесу, який курують США за активної участі Дональда Трампа.

Наприкінці першого дня переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава не готова віддати Росії ту частину Донбасу, яку російські війська не можуть окупувати, в обмін на угоду з Росією.

The Telegraph також пише, що Україна відхилила нову пропозицію США щодо зміни кордонів, покликану розблокувати мирні переговори з Росією.

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