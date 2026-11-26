Водночас спецпредставник Трампа попередив, що кількох прорахунків може вистачити для масштабної ескалації війни.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Володимир Путін запевнив американську сторону у відсутності намірів застосовувати ядерну зброю. Водночас представник адміністрації США попередив про небезпеку масштабної ескалації війни проти України. Про це Кушнер розповів в подкасту MD Meets.

За словами Джареда Кушнера, російський диктатор поки демонстрував стриманість у питанні використання ядерної зброї. Він стверджує, що Путін погодився не застосовувати її та запевнив американську сторону, що такого наміру не має.

"Поки що Путін демонстрував стриманість. Він погодився не застосовувати ядерну зброю, що, очевидно, є дуже важливим фактором, і запевнив нас, що це не входить у його наміри", – заявив представник адміністрації Трампа.

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Водночас Кушнер не уточнив, коли саме відбулася така розмова, за яких обставин російський диктатор нібито дав ці запевнення та в якій формі.

Представник адміністрації Трампа назвав нинішній період надзвичайно небезпечним. За його оцінкою, хоча бойові дії географічно обмежені територією України, конфлікт фактично перетворився на проксі-війну, у якій Європа фінансує та озброює Україну для протистояння Росії.

Кушнер наголосив, що для масштабної ескалації може вистачити навіть кількох прорахунків.

"І не знадобиться багато прорахунків, щоб усе це масштабно ескалювало", – попередив він.

Інші заяви Кушнера про Путіна

Раніше Кушнер не пошкодував компліментів для Володимира Путіна та високо оцінив його манеру вести переговори. За словами Кушнера, Путін завжди приходить на зустрічі зібраним і добре підготовленим. Під час розмов Путін, як розповів спецпосланець, постійно щось занотовує.

Також Кушнер розповів, що після довгих розмов із Путіним і російською делегацією вони зі Стівом Віткоффом дійшли висновку, що територіальне питання опинилося в безвиході. Путін вважає, що Європа робить провокаційні заяви, не готова до миру і хоче стратегічної поразки Росії. Водночас Кушнер запевнив, що без згоди України та погодження з Європою рішень на переговорах не ухвалюватимуть.

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