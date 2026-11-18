Відповідь на наміри Путіна має полягати у збереженні всебічної єдності.

Ініціатор війни проти України Володимир Путін прагне спричинити розкол між США і країнами Європи, між країнами Європейського Союзу і НАТО, а також в середині окремих європейських державах спровокувати розкол у суспільствах.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав під час дискусії в межах презентації аналітичного звіту "Моделі інформаційного тиску рф: від України до Європи".

Як зазначив речник МЗС, нинішні тенденції з боку Росії є загрозливими.

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"Ніхто не знає насправді, чи буде вторгнення в ці країни східного флангу (НАТО), чи не буде [Польщу та інші країни Балтії - УНІАН]. Але те, що створюються і умови, і йде певна інформаційна підготовка - це абсолютно однозначно", - сказав Тихий.

Також він перерахував фактори, які змушують дивитися серйозно на дії Росії.

По-перше, Росія знову підіймає раніше озвучені ультиматуми. Зокрема, у грудні 2021 року Росія озвучила ультиматум до НАТО, що треба відійти на кордони 1997 року.

"Для чого це робилося? - Для створення фальшивого підтексту і виправдання для насильних дій: "Ми же пропонували рішення, а вони відмовилися. От ми і починаємо якісь агресивні дії". Тому, цей фактор, що вони знову витягли на поверхню якісь розмови про безпекову архітектуру Європи… Яка безпекова архітектура? Не треба ніякої нової архітектури безпеки. Вона давно існує. Закріплена у Гельсінському заключному акті, у Паризькій хартії, у Стамбульській хартії. І Росія підписалася під цими трьома документами, і Росія порушила. Може треба про це поговорити", - підкреслив Тихий.

Як додав речник, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час контактів з європейськими партнерами наполягає, що порядок кроків має бути дуже чіткий: спочатку припинення вогню в Україні, переговори про гарантії безпеки, мирне урегулювання для України, і лише опісля починати вести розмови про те, як гарантувати і забезпечити безпеку для Європи.

"А не навпаки, як це намагаються зараз росіяни зробити", - додав Тихий.

Окремо він сказав, що з наявних даних, у тому числі і від українських компетентних органів, на 2027 рік Росія ставить собі "пріоритетне завдання трьох ліній розколу".

"Це розкол між Сполученими Штатами і Європою, розкол в середині ЄС і НАТО – між країнами ЄС і НАТО, і розколи в середині окремих європейських країн, в середині їхніх суспільств, особливо на тлі виборів. Путін робить ставку на ці три розколи", - наголосив Тихий.

У цьому зв’язку, за його словами, відповідь на такі наміри РФ має полягати у відстоюванні єдності "за цими трьома лініями", збереження трансатлантичної єдності, збереження в середині Євросоюзу Альянсу, а також єдності в середині суспільств.

Росія і Європа: які плани у Кремля

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Independent, Росія дедалі активніше намагається повернути собі колишній радянський вплив над cхідною Європою та розхитати єдність НАТО. Свої ультиматуми Кремль маскує під "мирну ініціативу", хоча насправді прагне змусити Європу обміняти власну безпеку на мир в Україні.

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