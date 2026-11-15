Путін висунув Україні та НАТО старі ультиматуми: WP розкрив, чого тепер хоче Кремль

Кремль хоче обмежити військову присутність Альянсу в Європі, заборонити вступ України до НАТО та скоротити українську армію.

Росія під час мирних переговорів за посередництва США знову висунула вимоги, які фактично передбачають перегляд усієї архітектури безпеки Європи. Кремль хоче обмежити військову присутність НАТО у Східній Європі, заборонити Україні вступати до Альянсу та скоротити українську армію.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона вперше порушила питання можливого виведення українських військ із Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Про це пише The Washington Post, посилаючись на документ із російськими вимогами, підготовлений для переговорів.

Москва хоче повернути НАТО до військових кордонів 1997 року

Згідно з документом, Росія вимагає, щоб НАТО скоротило військову присутність до рівня 1997 року – до початку розширення Альянсу на схід. Це означало б, що держави, які приєдналися до НАТО після цієї дати, зокрема Польща, Угорщина, Чехія та країни Балтії, більше не могли б розміщувати на своїй території війська й озброєння Альянсу.

Відео дня

Подібні вимоги Кремль висував наприкінці 2021-го та на початку 2022 року, безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну. Тоді адміністрація Джо Байдена та союзники США відкинули їх як неприйнятні.

Нові пропозиції Москви в окремих питаннях навіть виходять за межі попередніх ультиматумів. Зокрема, Росія хоче, щоб не лише США, а й Франція та Велика Британія припинили практику спільного використання ядерної зброї.

Ця вимога стосується ідеї, яку раніше запропонував президент Франції Еммануель Макрон у межах обговорення стратегічної автономії Європи від Сполучених Штатів.

Кремль вимагає заборонити Україні вступ до НАТО та обмежити її армію

Окремий блок російських вимог стосується безпосередньо України. Москва наполягає не лише на відмові Києва від членства в НАТО, а й на позбавленні України можливості брати участь у політиці колективної безпеки та оборони Європейського Союзу, навіть якщо країна стане членом блоку.

Крім того, Росія хоче домогтися обмеження чисельності українських збройних сил і кількості озброєння, припинення всіх західних поставок військової техніки та зброї, а також заборони на розміщення іноземних військ і військових об'єктів на українській території.

У документі також ідеться про заборону військової діяльності НАТО в Україні, інших країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

Таким чином, запропонований Кремлем план стосується не лише завершення війни проти України, а й значно ширшого перегляду безпекових відносин у Європі та регіонах, які Москва вважає сферою свого впливу.

США вперше запитали про виведення українських військ із Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів американська сторона вперше порушила питання можливого обміну: вступ України до НАТО в обмін на виведення українських військ із частини Донбасу.

"Американці порушили питання: "А що, якби Україна вступила до НАТО? Чи виведе Україна війська з Донбасу?" Це було вперше, коли це питання було порушено", – заявив очільник держави.

Йдеться про території Донецької області, які досі контролює Україна, зокрема так званий пояс фортець – укріплену систему міст, що становить основу української оборони на сході.

Білий дім не підтвердив, що американські представники порушували таку пропозицію. Головні переговірники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер також не розкрили подробиць зустрічей, які відбулися у вівторок і середу в Абу-Дабі, а також подальших переговорів із Володимиром Путіним у Москві.

Водночас російський президент та його представники дали зрозуміти, що Москва не погодиться на членство України в НАТО.

Путін не відмовляється від претензій на українські території, які Росія оголосила своїми

Росія продовжує наполягати на територіальних поступках з боку України. У 2022 році Москва оголосила про анексію Донецької та Луганської, а також Херсонської та Запорізької областей, хоча частини цих територій не перебували під контролем російських військ.

Путін заявляє про намір зберегти захоплені території – або домогтися їх передачі під час переговорів, або продовжувати бойові дії.

За словами Зеленського, Україна не погодиться добровільно віддавати свої території. Київ також обговорює із партнерами пакет гарантій безпеки, який має передбачати зобов'язання НАТО та ЄС, збереження сильної української армії з достатньою кількістю військових і озброєння, а також фінансову підтримку, зокрема для відбудови країни.

Водночас Зеленський зазначив, що в разі отримання комплексної пропозиції щодо вступу до НАТО в обмін на виведення військ із Донбасу він винесе її на публічне голосування.

Європейські країни готують спільну переговорну команду

Окреме занепокоєння європейських лідерів викликає прагнення Москви розширити переговори щодо України до обговорення всієї системи безпеки на континенті.

За кілька днів до зустрічей в Абу-Дабі Джаред Кушнер озвучив ідею ширшого обговорення регіональної безпеки після завершення війни. Деякі європейські лідери побачили в цьому перегук із вимогами, які Кремль висував ще у 2021 році.

У п'ятницю, 13 листопада, 27 глав держав та урядів ЄС під час зустрічі в Дубліні домовилися сформувати спільну переговорну команду. До неї мають увійти представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Європейського Союзу.

Раніше представники Франції та Великої Британії вже прибули до Абу-Дабі, однак безпосередньо в переговорах із Росією не брали участі, обмежившись консультаціями з американською та українською сторонами.

У Дубліні Кушнер підтвердив, що Вашингтон наполягає на участі європейців у майбутньому переговорному процесі.

"Ми не можемо укласти цю угоду без участі європейців за столом переговорів", – заявив він, додавши, що Путін готовий спробувати такий формат.

Водночас, за оцінкою Зеленського, Москва зацікавлена не стільки в припиненні війни, скільки в перегляді безпекового устрою Європи.

"Бажання Путіна змінити кордони в Європі – це факт. Я впевнений, що це частина його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі", – наголосив президент України.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, намагаючись вдихнути нове життя у мирні переговори між Україною та Росією, розширили рамки проблеми, включивши до неї питання про архітектуру безпеки Європи, що викликало велику радість у Кремля.

Редактор BBC з питань Росії Стів Розенберг писав, що Москва хоче змінити систему безпеки в Європі так, щоб вона відповідала інтересам Росії. Він зазначив, що це стало результатом нового напрямку мирних переговорів щодо України, які просувають США.

Вас також можуть зацікавити новини: