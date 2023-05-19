Кислиця фактично процитував слова самих росіян у січні 2022 року.

Представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке скликала РФ для "засудження" поставок зброї ЗСУ, закликав росіян "збирати манатки і відправлятися" на рубежі 1991 року.

Під час свого виступу дипломат вказав на два шляхи виходу "кримінального бункерного дідуся" з нинішньої ситуації: або здатися, або повторити долю Гітлера у квітні 1945 року.

Україна битиметься, "доки кожен громадянин України і кожен клаптик суверенної землі не буде звільнено", а Росія не зазнає повного розгрому.

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"Усі російські воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності", - пообіцяв Кислиця.

У цій промові дипломат окремо звернувся до російської делегації російською: "Настав час вам (росіянам - ред.) виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам вже час виконати самим - "збирати манатки і вирушати" на рубежі 1991 року".

Росія в ООН - що відомо

Росія головувала у Радбезі ООН з початку квітня, змінивши Мозамбік. Головування московського режиму триватиме лише місяць, але за цей час РФ вже намагається використати міжнародний майданчик у поширенні своєї антиукраїнської пропаганди.

Головування Росії в ООН повсякчас оскаржує Україна, зауважуючи, що воно не є законним - Москва просто узурпувала місце у Радбезі замість розваленого СРСР. Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія веде "колоніальну війну", а її президент розшукується Міжнародним кримінальном судом.

Зеленський назвав цей факт "повним банкрутством таких інститутів", у яких країна-агресорка може формувати порядок денний питань безпеки у всьому світі.

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