Нардеп від партії "Слуга народу" вважає, що першому помічнику президента "просто пощастило".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Як відомо, сьогодні, 22 вересня, невідомі обстріляли авто, в якому перебував політик. Постраждав його водій.

Своєю думкою про те, що трапилося він поділився в кулуарах Верховної Ради.

Тищенко шокований замахом на Шефіра і стверджує, що першому помічнику Зеленського пощастило. Більш того, те, що трапилося він назвав "свавіллям".

"Це просто політичне свавілля! Просто пощастило, Сергій народився в сорочці і ангели його бережуть", - заявив Тищенко.

Раніше кореспонденту УНІАН вдалося додзвонитися до Шефіра, однак він не став коментувати інцидент. За словами політика, зараз йому "не до цього".

Замах на Шефіра також прокоментували в СБУ. Крім цього, вже з'явилося фото обстріляного авто, в якому перебував перший помічник Зеленського.

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Автор: Поліна Кузенко