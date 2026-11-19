Глава МЗС України наголосив, що Путін ніколи не зможе виграти війну проти України.

Поїздка російського диктатора та ініціатора війни Володимира Путіна до Китаю не принесла очільнику Кремля бажаного. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X. Також міністр відзначив, що настав час Путіну прокинутися і припинити війну проти України, яку він ніколи не виграє.

"Шеньчжень – це не Ялта мрій Путіна. Тим часом, Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, спуститися на землю і припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти", - наголосив Сибіга.

Зустріч у Китаї - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, в китайському місті Шеньчжень відбулася тристороння зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і очільник Кремля Володимира Путіна. Зустріч тривала близько півтори години.

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За її підсумками було оприлюднено декларацію. У тексті згадується ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак взагалі не згадуються ні Україна, ні Європа. Вони лишень "пообіцяли підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку".

Перед цим, під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва Трамп назвав Путіна "своїм другом", якого він радий бачити.

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