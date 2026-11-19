Поїздка російського диктатора та ініціатора війни Володимира Путіна до Китаю не принесла очільнику Кремля бажаного. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X. Також міністр відзначив, що настав час Путіну прокинутися і припинити війну проти України, яку він ніколи не виграє.
"Шеньчжень – це не Ялта мрій Путіна. Тим часом, Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, спуститися на землю і припинити війну, яку він ніколи не зможе виграти", - наголосив Сибіга.
Зустріч у Китаї - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, в китайському місті Шеньчжень відбулася тристороння зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і очільник Кремля Володимира Путіна. Зустріч тривала близько півтори години.
За її підсумками було оприлюднено декларацію. У тексті згадується ядерна безпека та постачання нафтопродуктів, однак взагалі не згадуються ні Україна, ні Європа. Вони лишень "пообіцяли підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку".
Перед цим, під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва Трамп назвав Путіна "своїм другом", якого він радий бачити.