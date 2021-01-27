Полковник Служби безпеки України (СБУ) Дмитро Нескоромний, який втік з країни після затримання за нібито замовлення вбивства генерала спецслужби Андрія Наумова, анонсував гучну прес-конференцію зі столиці Бельгії Брюсселя.
Прес-конференція запланована на вівторок, 2 лютого, і триватиме приблизно 1,5 години, йдеться в анонсі Press Club Brussels Europe.
"Шокуючі факти корупції в Україні: колишній високопоставлений співробітник Служби безпеки Дмитро Нескоромний розповість про зловживання високопоставлених чиновників країни", - наголошується в заяві.
Подивитися прес-конференцію з Брюсселя можна буде онлайн. Трансляція розпочнеться о 10:00 і триватиме до 11: 30.
Скандал в СБУ: що відомо
- У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного за підозрою в плануванні замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Але відразу після цього Нескоромному вдалося сховатися від правоохоронців у наручниках.
- У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги. Ним виявився полковник "Альфи" Юрій Расюк.
- Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка.
Хто такий Дмитро Нескоромний
Дмитро Нескоромний з 1 липня по 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. З 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.
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