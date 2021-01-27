Прес-конференція запланована на вівторок, 2 лютого, і триватиме приблизно 1,5 години.

Полковник Служби безпеки України (СБУ) Дмитро Нескоромний, який втік з країни після затримання за нібито замовлення вбивства генерала спецслужби Андрія Наумова, анонсував гучну прес-конференцію зі столиці Бельгії Брюсселя.

Прес-конференція запланована на вівторок, 2 лютого, і триватиме приблизно 1,5 години, йдеться в анонсі Press Club Brussels Europe.

"Шокуючі факти корупції в Україні: колишній високопоставлений співробітник Служби безпеки Дмитро Нескоромний розповість про зловживання високопоставлених чиновників країни", - наголошується в заяві.

Подивитися прес-конференцію з Брюсселя можна буде онлайн. Трансляція розпочнеться о 10:00 і триватиме до 11: 30.

Скандал в СБУ: що відомо

У Києві 22 січня відбулося затримання колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного за підозрою в плануванні замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Але відразу після цього Нескоромному вдалося сховатися від правоохоронців у наручниках.

У Службі безпеки України підтвердили інформацію про затримання одного зі співробітників відомства, який планував вбивство свого колеги. Ним виявився полковник "Альфи" Юрій Расюк.

Служба безпеки України просить Шевченківський райсуд Києва заарештувати полковника "Альфи" Юрія Расюка.

Хто такий Дмитро Нескоромний

Дмитро Нескоромний з 1 липня по 8 листопада 2019-го був призначений заступником голови СБУ. З 8 листопада по 13 березня 2020 року був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

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Автор: Денис Прядко