Сибіга зустрінеться з очільником МЗС Південної Кореї, - джерело

Метою зустрічі є нормалізація відносин і двостороннього діалогу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться зі своїм колегою з Південної Кореї Чо Хьоном. Про це УНІАН повідомило дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, очільники МЗС країн зустрінуться особисто у Парижі.

"У Парижі буде особиста зустріч Сибіги з міністром закордонних справ Республіки Корея - з метою нормалізації відносин і двостороннього діалогу", - сказало поінформоване джерело.

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Джерело не повідомило дату зустрічі. Проте, згідно анонсу візитів Сибіги, він відвідує Париж 9-10 листопада, де бере участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств держав Групи семи на запрошення міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

Непорозуміння з Південною Кореєю – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Генеральній Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський заявив про передачу Південній Кореї двох захоплених у полон у Курській області північнокорейських солдатів (27-річного снайпера Рі та 22-річного стрільця Пека).

Сеул обурився та заявив, що існувала домовленість про збереження цієї інформації в таємниці.

Уряд Південної Кореї ухвалив рішення відкликати свого посла в Україні до столиці.

Південна Корея отримала від України вибачення, але, як заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, вони "не відповідають очікуванням". Чо Хьон повторив, що від самого початку існувала домовленість зберігати інформацію про передачу полонених конфіденційною, щоб захистити військовослужбовців та їхні сім’ї, які залишаються у Північній Кореї. Він зазначив, що саме українська сторона спочатку попросила не оприлюднювати цю інформацію.

Сибіга заявив, що ситуація щодо відкликання посла Південною Кореєю була тимчасовою, Україна вважає історію про військовополонених КНДР вичерпаною.

За словами Сибіги, така ситуація виникла через різне тлумаченням етапів конфіденційності щодо передачі військовополонених.

Водночас за даними ЗМІ, Південнокорейська оборонна компанія Newtype Industries заявила про припинення співпраці з українськими військовими на тлі дипломатичного конфлікту між Києвом і Сеулом.

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