Президент сумнівається, що партнери вірно розуміють принцип "як в НАТО", коли говорять про повоєнні гарантії безпеки для України.

Гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 НАТО, про які говорять американці, мають передбачати не лише політичні зобов’язання партнерів, а й реальну військову присутність та чіткий механізм реагування на можливу повторну агресію Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами в Берліні.

За словами глави держави, наразі немає єдиного розуміння того, що саме означатимуть гарантії безпеки за прикладом статті 5, але без членства України в НАТО.

Президент наголосив, що Україна була б зацікавлена у фізичній присутності американських військ на українській території за аналогом того, як США мають свої бази на Близькому Сході.

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"Як на мене, частиною реальних гарантій за прикладом статті 5 мала б бути присутність сил і баз Сполучених Штатів та європейських партнерів. Без цього, гадаю, навряд чи можна говорити про статтю 5 або щось подібне", – заявив Зеленський.

Водночас, за його словами, не менш важливим питанням є конкретна реакція союзників у разі нового нападу Росії. Президент вважає, що партнери мають заздалегідь визначити, які саме кроки вони здійснять у відповідь на агресію.

Зеленський підкреслив, що такі гарантії мають бути зрозумілими не лише урядам країн-партнерів, а й українському суспільству та потенційним інвесторам, які прийдуть в Україну після війни. Він зазначив, що бізнес готовий вкладати кошти в Україну за умови її європейського майбутнього та наявності надійного захисту.

Він зокрема провів паралель із реакцією США на теракти 11 вересня, зазначивши, що відповідь на нову агресію проти України має бути такою ж чіткою та рішучою.

"Йдеться про той самий принцип: ми разом із нашими партнерами захищатимемо наші цінності та нашу свободу. І якщо Путін чи хтось інший знову піде на нас, відповідь має бути справді потужною", - наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Як писав УНІАН, США переконали Росію, що майбутні гарантії безпеки для України мають ґрунтуватися на принципах статті 5 НАТО про колективну оборону. Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Москва загалом приймає таку концепцію, хоча й ставиться до неї зі значним скептицизмом та недовірою.

Кушнер наголосив, що адміністрація Трампа готова підтримати подібні гарантії, якщо вони відповідатимуть інтересам США та стануть частиною ширшого пакета безпеки.

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