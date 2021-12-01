Виявляється, що одіозний депутат зберігає в незадекларованому будинку портрети з зображенням себе та своїх однопартійців з ОПЗЖ.

Журналісти проекту Bihus.Info з'ясували, що було знайдено в нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви під час обшуків у його незадекларованому будинку під Києвом.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів.

Зокрема, Кива зберігає удома картини авторства журналістки підсанкційного видання "Страна" Світлани Крюкової. На одній з них одіозного депутата зображено як фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Цю картину Крюкова подарувала Киві на день народження. На іншій Кива разом з однопартійцями намальований як герой радянського фільму "Кавказька полонянка". Там також можна побачити Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука.

Також у депутата вдома знайшли багато готівки та золота. Мова йде про понад 1,1 млн гривень та $500 тисяч. Ще понад 300 тисяч гривень знайшли в його автомобілі. Примітно, що в декларації Киви вказано лише 425 тисяч гривень готівкових заощаджень. Вартість знайдених золотих злитків може становити щонайменше мільйон гривень. У декларації про золото депутат взагалі не згадує.

Обшуки у Киви

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році. "Підстава: його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави", – сказав тоді міністр.

Автор: Віолетта Орлова