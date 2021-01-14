Говорячи про інтереси Столара-Насіковського у Броварах, Кулик називає низку проєктів, реалізованих, зокрема, за кошти міста.

На перевиборах міської ради Броварів 17 січня інтереси крупного забудовника Вадима Столара представляє партія “Команда Левченка “Народовладдя”.

Про це розповів відомий політолог Віталій Кулик у своєму блозі “Навіщо “Народовладдю” Юрія Левченка Бровари і до чого тут Столар”.

Політолог зауважує, що увага забудовників до виборів міськради Броварів не випадкова.

“Бровари за об'єктами нової житлової забудови посідають друге місце в Україні, поступаючись лише столиці. На Київщині Бровари тримають першість за обсягами прямих інвестицій. На Броварах зав'язані інтереси крупних забудовників”, – пояснює Віталій Кулик.

Він зазначає, що його припущення про співпрацю “Народовладдя” Юрія Левченка із забудовником і депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром знаходять нове підтвердження на перевиборах міськради Броварів.

“У “Народовладдя” не було збитої партійної бригади в Броварах. Нових “членів команди” спішно мобілізували по закутках і пірнули у вибори. Чому така увага молодих радикалів до міста, якого більшість українців не знайдуть на карті? Так от, серед партнерів Столара – власник будівельної компанії “DIM” Олександр Насіковський, який народився у Броварах та є одним із найбільших забудовників міста”, – констатує Віталій Кулик.

Говорячи про інтереси Столара-Насіковського у Броварах, Кулик називає низку проєктів, реалізованих, зокрема, за кошти міста.

“Насіковському належить у Броварах віконна фабрика “Олта” та ще кілька компаній у галузі архітектури, проєктування і будівництва. Компанія Насіковського “DIM” має у Броварах житлові комплекси “Соборний” і “Комфортний”, а також на замовлення міської ради проводила капітальний ремонт центрального комунального парку площею 32 гектари та реконструювала міський пішохідний бульвар”, – розповідає політолог.

На думку Віталія Кулика, саме “Народовладдя” Юрія Левченка захищатиме інтереси Столара у Броварській міськраді.

“Бізнесмени, як і скрізь, “делегують” у владу лобістів. Із такою політичною “надбудовою” бізнесу живеться набагато комфортніше. “Народовладдя”допомагатиме місцевим партнерам Столара в боротьбі з конкурентами, а заодно – набиратиметься досвіду і ваги для подальших “перемог”. Після осіннього фіаско Пальчевського Столару потрібно провести ревізію своїх політичних проєктів та дати поштовх найбільш життєздатним”, – робить висновок політолог.

Він додає, що у Броварах точиться жорстка конкурентна боротьба бізнесових груп, прикладом якої є минулорічна перестрілка за участі півсотні озброєних людей, які ділили ринок місцевих перевезень.

“Я ще тоді підрахував калькуляцію подібної розбірки – скільки вона коштувала замовникам. І ця резонансна акція – лише те, що набуло розголосу. Уявіть, скільки “подій” меншого масштабу лишаються невідомими громадськості”, – підсумовує Віталій Кулик.

Нагадаємо, що політолог Віталій Кулик неодноразово доводив співпрацю Юрія Левченка з проросійськими силами в Україні, зокрема Вадимом Столаром. Зокрема, він розповів про розкрутку Юрія Левченка телеканалами Медведчука-Мураєва “Наш”, “ЗІК” та “НьюзВан”, на яких лідер “Народовладдя” виступає в ролі постійного гостя прямих ефірів.

Також Віталій Кулик у своєму блозі “Екс-свободівці на службі ОПЗЖ” закидав молодим українським радикалам співпрацю з народним депутатом від ОПЗЖ забудовником Вадимом Столаром. Політолог відмітив, що Юрій Левченко не помічає скандальних будівництв Вадима Столара, при цьому системно атакує його конкурентів.

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Автор: УНІАН