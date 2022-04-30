Олігарх через свій банк, який за обсягом активів входить до десятки найбільших фінансових установ в Україні, намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 млрд гривень.

В Україні арештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень, власниками яких є російський олігарх та інші бізнесмени РФ.

Про це повідомили в прес-службах Бюро економічної безпеки та Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що російський олігарх разом із іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належний їм банк, напередодні та упродовж збройної агресії Росії проти України, організували укладання фіктивних угод і фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їхнє подальше виведення з банківської системи в Україні.

Суд арештував частину активів цих компаній на загальну суму понад 469 мільйони гривень.

Як зазначили в прокуратурі, це кошти, які знаходилися на рахунках їхнього банку, який за обсягом активів входить до десятки найбільших фінансових установ в Україні.

"Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", - додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці не називають на банківську установу ні прізвище російського олігарха. Однак за даними видання "Економічна правда", мова йде про Михайла Фрідмана та "Альфа-Банк Україна". Ця фінустанова є єдиною, яка підходить під опис.

Як зазначається на сайті НБУ, через компанії ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited бенефіціарами "Альфа-Банк Україна" є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,4%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (3,87%).

Як повідомляв УНІАН, через війну РФ проти України 6 квітня США запровадили санкції проти "Альфа-Банку". У березні Велика Британія також запровадила санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Раніше засновники Alpha Group (Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан) потрапили під санкції Великої Британії та Євросоюзу.

В Нацбанку зазначали, що міжнародні санкції проти російського "Альфа-банку" не стосуються українського АТ "Альфа-Банк", який є незалежною юридичною особою. Регулятор наголосив, що "Альфа-Банк" (Україна) є системно важливим банком, працездатність якого сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.

НБУ визнав ділову репутацію акціонерів АТ "Альфа-Банк" (Україна) небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді заборони використовувати право голосу. Таким чином бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, що потрапили під санкції через військову агресію Росії проти України, мали передати свою частку в "Альфа-Банк Україна" узгодженим з Національним банком фізичним і юридичним особам-резидентам України.

Нещодавно "Альфа-Банк Україна" погодив із НБУ кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку.

Вас також можуть зацікавити новини: