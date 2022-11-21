Конкуренти Токаєва набрали 2-3% голосів.

Касим-Жомарт Токаєв набрав понад 80% голосів на президентських виборах у Казахстані та зберіг свою посаду, інформує Tengrinews.

Голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров заявив, що явка на виборах перевищила 68%. Близько 6,45 млн громадян Казахстану проголосували за Токаєва.

Лише шість кандидатів змагалися у президентській гонці. Конкуренти Токаєва набрали 2-3% голосів.

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Зауважимо, що дострокові вибори президента у Казахстані запропонував провести сам Токаєв. До цього він підписав закон про збільшення президентського терміну та неможливість переобратися. Новий термін повноважень Токаєва має становити сім років.

Касим-Жомарт Токаєв: чим він відомий

9 червня 2019 року Токаєв переміг на позачергових президентських виборах, набравши 70,96% голосів. Тоді політологи вважали, що Токаєв є ставлеником Нурсултана Назарбаєва, котрий 28 років був правителем Казахстану.

Проте після мітингів у Казахстані в січні 2022 року Токаєв почав виступати проти родини Назарбаєва.

Влітку Токаєв у присутності Путіна відмовився визнати легітимність "ЛДНР". Експерт тоді пояснив, як голова Кремля буде мститися Токаєву за публічне приниження.

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