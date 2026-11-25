Він зокрема заявив, що війна в Україні не стосується США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодних термінів щодо завершення війни в Україні, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що Вашингтон поспішає укласти угоду до січня 2027 року. Таку заяву американський лідер зробив в інтерв'ю The New York Post.

На прохання прокоментувати такі слова президента, американський президент "голосно розсміявся", зазначають журналісти. Після цього американський президент запитав:

"Хто це сказав?.. Він хоче, щоб я що зробив?".

Далі він вчергове заявив про те, що війна в Україні затягнулася. І додав, що "для танго потрібні двоє", не пояснивши, хто, на його думку, не хоче завершення цієї війни.

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"Я не прив’язаний до жодних термінів. Просто хотів би, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується. Я б із задоволенням завершив це сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож побачимо, що буде", – заявив Трамп.

Що цьому передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що представники американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснуть на Київ щодо якнайшвидшої угоди щодо завершення війни. За словами українського лідера, Вашингтон в ідеалі хотів би досягти мирної угоди вже до січня наступного року.

Президент відзначив, що при цьому від України фактично вимагається піти на значні поступки. Тоді як Кремль досі не демонструє жодної готовності завершити війну. Також Зеленський повідомив, що він буде звертатися до нового складу американського Конгресу із закликами допомогти Україні та посилити тиск на РФ, якщо війна до цього часу не завершиться.

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