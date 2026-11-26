Російську агресію президент США і генсек НАТО обговорили під час зустрічі у Флориді.

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали Росію уникати дій, які можуть призвести до розширення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками їхньої зустрічі у Флориді, повідомляє Reuters.

"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання війни", – цитує агентство обох лідерів.

Як зазначається, їхня зустріч відбулася після поїздки Трампа до Китаю, де він провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Згідно зі спільною заявою, Рютте і Трамп також обговорили збільшення витрат на оборону та інвестицій у Сполучені Штати і країни НАТО.

У заяві зазначається, що головними темами переговорів були війна в Україні та війна США й Ізраїлю проти Ірану, однак не уточнюється, що саме обговорювали щодо Ірану.

Інші заяви Рютте щодо України

Як повідомляв УНІАН, на думку генсека НАТО, закінчення війни в Україні не зупинить воєнну машину РФ. Виступаючи нещодавно у німецькому Бендестазі, він сказав, що зараз воєнна машина Росії працює на повну потужність. "Її воєнна економіка продовжує зростати, і не стоятиме на місці, коли війна проти України, сподіваюсь, одного дня закінчиться. Уся ця машина працює й залишатиметься надалі", - наголосив Рютте.

Також він сказав, що Україна поки що не отримала одностайної підтримки щодо вступу до НАТО, хоч перспектива така існує. "Хто може стати членом НАТО – це вирішує виключно НАТО. У цьому питанні всередині альянсу панує повна ясність", – підкреслив він. Крім того, Рютте не виключає, що питання вступу України до альянсу може стати частиною переговорів з Росією.

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