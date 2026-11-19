На думку президента США, потрібно скоротити витрати на війну.

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами сьогодні, 19 листопада, президент США Дональд Трамп розкритикував Європу за багатомільярдну допомогу Україні. Про це йдеться у статті видання Politico.

Джерела журналістів розповіли, що Трамп висловив скептицизм щодо надання Україні додаткових мільярдів доларів допомоги з боку країн, які входять до Коаліції бажаючих.

Трамп не назвав конкретні країни, а говорив узагальнено. Він наголосив, що в цій війні гине багато людей, і країни повинні припинити витрачати на це гроші.

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Дзвінок Трампа до Берліна – що відомо

Як писав УНІАН, після завершення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном Трамп з борту президентського літака зателефонував до Берліна, де відбувалося засідання "Коаліції бажаючих". Під час розмови Трамп заявив, що Путін серйозно налаштований на мирні переговори щодо України.

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Додамо, що в розмові з журналістом Трамп також висловився щодо атаки на міст через Керченську протоку. За його словами, Путін "був дуже розлючений".

А на думку авторів журналу The Economist, поки Європа дедалі сильніше тисне на Росію, Трамп продовжує робити подарунки Путіну та йти на поступки РФ. США, зокрема, цього року скасували більше обмежень щодо російських структур, ніж запровадили нових.

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