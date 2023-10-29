У коментарі ЗМІ представниця поліції Львівщини зазначила, що ведеться розслідування.

У поліції підтвердили, що на скандального народного депутата Миколу Тищенка скоїли напад у Львівській області.

Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська у коментарі "Громадське" розповіла, що Тищенко подав заяву за фактом нападу. Копи розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Мешканець Брюхович, що під Львовом, розповів виданню, що Тищенка вдарили саме там. Туди депутат учора, 28 жовтня, на вимогу громадськості прибув "з'ясовувати конфліктні земельні питання".

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Низка видань з посиланням на поліції пише, що невідомий чоловік ударив Тищенка кулаком у ділянку шиї та погрожував фізичною розправою

Тим часом сам Тищенко мовчить про напад.

Напад на Тищенка - що відомо

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Львівській області невідомі скоїли напад на скандального народного депутата Миколу Тищенка.

Про це повідомив його колега по Верховній Раді з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його даними, Тищенко звернувся у поліції із заявою за фактом нападу.

"У Львівській області напали на Миколу Тищенко. Той подав заяву в поліцію", - зазначив депутат.

Перед цим, 6 жовтня. нардепи Гончаренко та Тищенко влаштували розбірки у Раді. Вони ображали один одного під час публічних виступів, знімали відео та рвали одяг.

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