Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українські фахівці швидко опанують Patriot.

Українським військовим під силу за кілька місяці опанувати американські системи ППО Patriot.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 22 грудня

"В умовах мирного часу - це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців", - пояснив він.

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Ігнат додав, що є приклад з Iris-T та NASAMS - навчання на яких для українськиї зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало всього кілька тижнів.

"Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів: збитих російських і ракет, і "Шахедів"", - розповів Ігнат.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков у телефонній розмові з американським колегою Ллойдом Остіном запевнив, що українці швидко опанують Patriot.

"Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони доводили свої вміння багато разів", - написав Резніков у "Твіттері".

Patriot для України

Під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтону президент США Джо Байден підтвердив передачу Україні однієї батареї ЗРК Patriot.

Українських військових навчатимуть користуванню ЗРК у третіх країнах, це може зайняти "певний час".

Україна закликала партнерів передати американські комплекси ще у перші місяці повномасштабного вторгнення, однак Захід побоювався ескалації.

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