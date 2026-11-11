Україна і країни G7 обговорили посилення ППО та санкції проти Росії: Сибіга розкрив деталі

Серед іншого Україна висунула пропозиції щодо відновлення судноплавства в Чорному морі.

Україна звернулася до країн G7 із проханням посилити її протиповітряну оборону та надати додаткову енергетичну допомогу напередодні зими.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. На зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо та верховною представницею Євросоюзу Каєю Каллас Сибіга наголосив на найнагальніших потребах України:

посилення протиповітряної оборони;

додаткова енергетична допомога;

фінансування;

санкції проти тіньового флоту та заборона на в’їзд для громадян РФ.

Окремо Сибіга розповів партнерам про гуманітарну місію в Олешках і подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво. За словами міністра, цим потрібно скористатися, щоб просунутися до повного припинення вогню.

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Також український міністр звернув увагу на спроби росіян "відбілити" військові злочини за допомогою міжнародних спортивних змагань. Сибіга наголосив, що будь-яке пом’якшення спортивних санкцій під час війни є неприйнятним і аморальним, та закликав партнерів не допускати російських і білоруських спортсменів до змагань.

Крім того, міністри обговорили питання глобальної продовольчої безпеки, а Україна внесла пропозиції щодо відновлення судноплавства в Чорному морі.

Інші заяви Сибіги

Як повідомляв УНІАН, Сибіга обговорив із главою МЗС Південної Кореї нормалізацію відносин між країнами. Сибіга підтвердив готовність України розвивати динамічне та прагматичне партнерство з Республікою Корея.

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