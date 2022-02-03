Нардепи заявили про "невідповідність міністра займаній посаді".

12 нардепів з фракції "ЄС" та колишній спікер парламенту Дмитро Разумков пропонують звільнити Дениса Монастирського з посади міністра внутрішніх справ.

Відповідний проєкт постанови опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що звільнити Монастирського пропонується, зважаючи на його "незадовільну діяльність на посаді міністра та на невідповідність займаній посаді".

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"Останньою надзвичайною подією стало опублікування відео поліцейських з місця ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, із якого видно, що покривання цього злочину здійснював міністр внутрішніх справ України Монастирський", - йдеться у тексті документу.

Ряд народних депутатів від "Європейської Солідарності" та позафракційний депутат, екс-голова ВР Дмитро Разумков наголошують, що "складається ситуація, яка свідчить про неналежне виконання міністром своїх обов’язків".

Крім інциденту з Трухіним, пригадують також про скандал з уже колишнім заступником міністра Олександром Гогілашвілі, численні епізоди масових сутичок.

Нагадаємо, раніше в МВС запевнили, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін не намагався "домовитись" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським щодо уникнення відповідальності за ДТП.

ДТП за участі "слуги" Трухіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участі Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи напідпитку, спровокував ДТП.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднила відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що знаходився за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

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