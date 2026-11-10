Рада посилила відповідальність за міжнародну корупцію

Це важливий крок в наближенні України до стандартів Європейського Союзу.

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому законопроєкту №15056 проголосували 247 народних депутатів.

Йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції".

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Законом, зокрема, встановлюється, що фізичні особи, які мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов’язані вживати визначених законом заходів із запобігання корупції.

Йдеться, зокрема, про те, аби не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юрособи, а також утриматися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити таке корупційне правопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Так, цей закон має уніфікувати норми національного законодавства з положеннями Конвенції для забезпечення її подальшого належного виконання.

"Приєднання до Конвенції відкриває можливості для міжнародного співробітництва у сфері розслідування корупційних злочинів і є важливим кроком наближення України до стандартів ОЕСР та ЄС", - підкреслили в парламенті.

Водночас Кирило Буданов, керівник Офіс президента України, у своєму Telegram-каналі стосовно законопроєкту №15056 зазначив, що це "необхідний крок для завершення приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб".

"Для України це посилення відповідальності за міжнародну корупцію, зміцнення довіри партнерів та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до Європейського Союзу", - зауважив він.

Україна та ЄС

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейська комісія надала Україні ще 4,36 мільярда євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро. Ці кошти, зокрема, підуть на підтримку надання основних державних послуг та задоволення нагальних оборонних потреб.

Водночас Джорджа Мелоні, прем'єр-міністерка Італії, вимагає, аби ЄС визначився, хто і з якими повноваженнями представлятиме блок на переговорах щодо війни Росії проти України. На її думку, нинішня система б'є по авторитету Євросоюзу.

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