Більшість українців проголосувала б на наступних президентських виборах за чинного голову України Володимира Зеленського. Проте на парламентських виборах лідером могла б стати гіпотетична "партія Залужного". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Зазначається, що 31% усіх опитаних заявили, що проголосували б за Зеленського, якби президентські вибори відбулися вже найближчим часом. Ще 25% респондентів обрали посла України у Великій Британії та екс-головкома ЗСУ Валерія Залужного. Також 6% українців проголосували б за експрезидента України Петра Порошенка, а ще 5% - за голову ГУР Кирила Буданова.

Згідно з опитуванням, на Заході України підтримка Зеленського і Залужного однакова - 27%. У віковій групі 50+ підтримка посла України у Великій Британії перевершує підтримку нинішнього президента - 31% проти 30%.

Крім того, 33% респондентів заявили, що дуже схвалюють діяльність Зеленського. Ще 32% опитаних відповіли, що якоюсь мірою схвалюють, а 16% респондентів - не схвалюють.

Гіпотетичну "партію Залужного" готові підтримати 22% опитаних, а 14% респондентів заявили, що проголосували б за "Блок Зеленського". Ще по 8% опитаних висловили готовність проголосувати за партію "Азов" і "Європейську солідарність".

Цікаво те, що 74% респондентів заявили, що хотіли б бачити нові партії на майбутніх парламентських виборах. Лише 17% опитаних відповіли, що задоволені наявними партіями.

Опитування було проведено на всій території України, крім окупованих територій, методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загалом у період із 22 до 27 липня було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше.

Залужний таємно готується балотуватися в президенти України

Раніше американська журналістка Кеті Лівінгстон із посиланням на власні джерела повідомила, що колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Вона заявила, що керівником штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За даними журналістки, фактичним організатором політичної кампанії Залужного стала народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

