Зеленський пояснив, який небезпечний сигнал дає Росії відключення StarShield

Україна розраховує, що США відновлять швидкість для терміналів супутникового сигналу військової версії Starlink.

Президент України Володимир Зеленський вважає поганим сигналом чергове обмеження швидкості терміналів супутникового зв’язку Starshield - військової версії супутникової мережі Starlink, створеної компанією SpaceX Ілона Маска.

Зокрема, це обмеження може свідчити про інакше ставлення адміністрації президента США Дональда Трампа до тимчасово окупованих Росією українських територій. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються вздовж усієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України", - наголосив Зеленський.

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Як зазначив глава держави, він очікує, що міністерство оборони і закордонних справ України з усіма структурами в Америці проговорять це питання.

"Тимчасово окупована територія України є нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там - це дуже поганий сигнал", - відзначив Зеленський.

За словами президента, це обмежує здатність Сил оборони України перехоплювати реактивні "Шахеди" та протидіяти іншим дронам. Він наголосив:

"І також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі. Розраховуємо на відновлення швидкості".

Обмеження StarShield

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада стало відомо, що вже кілька днів швидкість супутникового сигналу StarShield сповільнена. Натомість, Україна не знає, чому швидкість Starshield була обмежена вже вдруге. Першого разі це сталося в жовтні.

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