Віткофф і Кушнер планують зустрітися в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб обговорити гарантії безпеки для та її післявоєнне відновлення.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня планують зустрітися з українськими та європейськими посадовцями в Берліні. Сторони обговорять гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення її економіки. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американського посадовця.

Зустріч запланована на четвер. Її мета – розробити гарантії безпеки, які мають стримати майбутні російські атаки на Україну, а також визначити плани відновлення української економіки.

За словами американського посадовця, представники адміністрації Трампа регулярно контактують з українськими та європейськими чиновниками, паралельно ведучи переговори з Росією.

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Американський чиновник назвав зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю скоординованими дипломатичними зусиллями. Державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, які супроводжуватимуть Трампа в Китаї, отримали інформацію про переговори щодо України.

Віткофф і Кушнер паралельно обговорюють із Росією майбутню систему безпеки Європи

Берлінська зустріч відбудеться через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати рамкову угоду щодо післявоєнної безпеки Європи. Цей напрям переговорів американські представники розглядають як паралельну спробу сприяти завершенню війни.

Минулого четверга Віткофф і Кушнер зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. У понеділок вони також спілкувалися з його радником із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим щодо подальших кроків у переговорах.

Як раніше повідомляв Axios, США попросили Росію підготувати пропозицію щодо безпеки Європи, яка передбачала б кроки Москви для зниження напруженості. Однак багато європейських урядів скептично ставляться до того, що Росія дотримуватиметься будь-яких домовленостей.

Участь Європи в переговорах із Росією залишається невизначеною

Одним із головних питань залишається те, чи братиме Європа безпосередню участь у переговорах із Росією щодо завершення війни.

Віткофф і Кушнер заявили, що Росія погодилася надати Європі місце за столом переговорів. Однак у понеділок Юрій Ушаков повідомив, що такої домовленості не було досягнуто.

У четвер Трамп також зустрінеться в Китаї з Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. Американський президент заявив, що очікує обговорити з ними війну в Україні.

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