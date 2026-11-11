Україна та РФ можуть знайти рішення щодо війни до Нового року, – Арахамія

Також Арахамія анонсував, можливо, найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни.

Україна, Росія та США під час тристоронніх переговорів досягли значного прогресу, однак публічно розголошувати про це поки що не можна. Про це заявив член переговірної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу", Давид Арахамія після завершення переговорів.

Він додав, що найближчим часом американські переговорники мають відвідати Москву, після чого зустрітися з українською стороною в Дубліні. Після цього, за словами Арахамії, сторони мають оголосити дату наступної тристоронньої зустрічі.

"На мою думку, у нас є хороший імпульс, щоб знайти рішення до настання Нового року", – додав Арахамія.

Відео дня

Обмін полоненими

Він також наголосив, що одним з ключових досягнень цієї тристоронньої зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими.

"Обмін такої великої кількості людей – це велике досягнення… Обмін буде справді великим, одним із найбільших, якщо не найбільшим. І це вже досягнення саме по собі", – додав Арахамія.

Водночас Арахамія зазначив, що він бере участь у переговорному процесі з 2022 року. І саме ця зустріч, 10 та 11 листопада була однією з найскладніших.

"Росіяни прибули з дуже-дуже суворими вказівками, і було дуже важко пом’якшити тон дискусії. І я думаю, що те, як ви (маються на увазі посередники від США, – УНІАН) структурували її через післявоєнну картину для обох країн, на мою думку, відкрило діалог, і ми почали працювати більш продуктивно", – відзначив Арахамія.

Спецпредставник американського президента Джаред Кушнер, виступаючи після переговорів, заявив, що вже завтра сторони мають дійти згоди щодо точної кількості звільнених військовополонених.

"Завтра ми зі Стівом вирушимо до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити те, про що йшлося сьогодні, а також спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях, які ми обговорювали. Оскільки бачимо там певні перспективи та можливості. Після цього ми полетимо до Дубліна, де зустрінемося з президентом Зеленським, щоб підбити підсумки та детальніше обговорити деякі ідеї, які ми сьогодні тут висунули", – додав Кушнер.

Територіальні питання

Тим часом очільник Офісу Президента України Кирило Буданов не став відповідати на питання про те, чи наполягала на цих переговорах РФ на виході Сил оборони з усієї території Донецької області. На відповідне питання від журналіста, Буданов відповів:

"Питання, які піднімаються під час перемовин – це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено".

Очільник переговорної групи РФ на цій зустрічі, радник Кремля Володимир Мединський натомість заявив, що "кожна п'ядь "нашої землі" так чи інакше буде повернута Росії", ймовірно, маючи на увазі те, що Москва й надалі вимагає від України передачу території.

Мирні переговори: що відомо

Зауважимо, що другий день тристоронніх переговорів за участі представників України, РФ та США тривав менше двох годин. На тлі цього Телеграм-канал "Ukraine context", який вважають наближеним до Буданова, зазначив, що розраховувати на "прорив" чи швидкі результати від цих переговорів не варто.

Ще до початку другого дня переговорів, "Ukraine context" відзначали, що друга зустріч команд буде присвячена територіальному питанню. А тому цей день автори каналу назвали значно складнішим за попередній.

Вас також можуть зацікавити новини: