Зять Трампа зазначив, що помічено позитивні і конструктивні ідеї у ході серйозних обговорень.

Ми прагнемо покласти край війні в Україні та покласти край величезним людським стражданням, які вона спричинила, написав в соцмережі Х спеціальний представник президента США та його зять Джаред Кушнер.

"Президент США рішуче налаштований досягти тривалого миру, і ми, як і раніше, повністю віддані справі та готові зробити все можливе, щоб допомогти втілити це в життя", - йдеться в повідомленні Кушнера.

Зять Трампа поділився, що вранці він поспілкувався з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, щоб обговорити досягнутий прогрес та наступні кроки в рамках мирного процесу.

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Також він додав, що відбулася телефонна розмова з представниками України та Європи.

"Ми також провели плідну телефонну розмову з Україною та нашими європейськими партнерами, зокрема з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також із представниками ЄС і НАТО", - написав Кушнер.

Зокрема, за його словами, обговорювалося питання налагодження прямого діалогу між Росією та Європою:

"Ми обговорили, як сприяти налагодженню прямого діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було. Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо вислуховували занепокоєння та пропозиції одна одної, працюючи над забезпеченням більш стабільного та безпечного майбутнього для Європи".

Кушнер повідомив, що вже розпочалася робота щодо підготовки наступної зустрічі. Він додав, що вона має відбутися "найближчим часом".

"НАТО й надалі залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки. Наша мета – спиратися на існуючі європейські інституції та угоди, зміцнюючи зобов’язання у сфері безпеки, комунікацію, прозорість та механізми деескалації, щоб досягнутий нами мир був тривалим", - зауважив спецпредставник Трампа.

Зять Трампа поділився, що коли рік тому з Віткоффом вони розпочали цю роботу, то вже тоді визначили, що успішним результатом для України є суверенна, безпечна та процвітаюча країна, яка має право самостійно визначати своє майбутнє.

Кушнер вказав, що протягом останнього року, тісно співпрацюючи з Україною та європейськими партнерами, було досягнуто значного прогресу на шляху до реалізації цієї мети завдяки трьом основним напрямкам діяльності:

Міцні та надійні гарантії безпеки для захисту України від майбутньої агресії. Шлях до членства в ЄС, що закріпить довгострокове майбутнє України в Європі. Комплексний план післявоєнного відновлення та процвітання, розроблений спільно з нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими організаціями, для підтримки фінансової стабільності України, її відбудови, залучення інвестицій та довгострокового економічного зростання.

"У сукупності ці елементи можуть надати Україні сили, безпеки, свободи та впевненості для ведення переговорів з Росією щодо решти складних питань та побудови кращого майбутнього для свого народу", - вважає Кушнер.

Водночас, він наголосив, що будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною.

"Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджується на розбіжностях між сторонами, ми продовжуємо спостерігати появу позитивних і конструктивних ідей у ході серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості. Ці обміни думками допомагають нам шукати потенційні рішення та зменшувати існуючі розбіжності", - вказав зять Трампа.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що помічник кремлівського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що РФ не погодилася на участь європейських представників у переговорах щодо завершення війни РФ в Україні. Юшаков зазначив, що обговорюється проведення наступного раунду переговорів в тристоронньому форматі. Він не виключив, що доведеться провести один або кілька раундів переговорів, після чого РФ погодиться на участь європейських представників. Помічник Путіна зазначив, що РФ, ЄС, Британія та Україна лишаються далеко одне від одного у питанні завершення війни.

Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в соцмережі Х, що Європа буде тісно залучена до мирних переговорів між Україною та Росією. За словами фон дер Ляєн, Європа буде тісно залучена до процесу мирних перемовин "у форматі E5 + ЄС". Як відомо, до групи E5 входять Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Польща. Очільця Єврокомісії запевнила у максимальній підтримці України та максимальному тиску на Росію.

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