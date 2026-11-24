Раніше Лукашенко заявив, що міг би полетіти до Москви разом із Зеленським для переговорів із Путіним у якості "гаранта безпеки".

Президент України Володимир Зеленський назвав несерйозною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним.

"Він пропонує мене взяти. Я що, для нього валіза чи що? Взяти мене в літак і полетіти. Ну, до Москви, для чого? Це несерйозна розмова", - сказав він після спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадьяром.

Президент наголосив, що зустрічатися з Путіним у Москві під час війни неможливо.

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"Ми перебуваємо у стані війни, ми не можемо зустрічатися в Москві, ми не можемо зустрічатися в Києві. Ми всі це чудово розуміємо. Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж переговори", - заявив президент.

Він вважає, що такою пропозицією Лукашенко жартівливо ставиться до загиблих українців.

"Він же поважає росіян? Нехай він [Лукашенко] ставиться до загиблих росіян. Він пропонує мене взяти й полетіти до Москви, для чого? Знаєте, коли люди засмічують інформаційний простір абсолютно безглуздими пропозиціями, неконструктивними, і які не наближають кінець війни - дивуєшся", - додав Зеленський.

Що пропонував Лукашенко

Раніше Лукашенко заявив, що міг би полетіти до Москви разом із Зеленським для переговорів із Путіним у якості "гаранта безпеки".

"Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися. У будь-якому разі ми втрьох визначимо, яким буде майбутнє України, Білорусі та Росії. Три слов’янські народи будуть вирішувати. Ми з Володею Зеленським могли б сісти й полетіти до Москви. Я, як гарант його безпеки, міг би з ним сісти й полетіти до Москви. Сісти й поговорити", - сказав він.

Переговори з Путіним

Нещодавно Зеленський сказав, що Путін цілий рік відмовляється від усіх пропозицій щодо деескалації та припинення вогню.

"Починаючи з середини літа цього року Путін постійно посилює атаки, особливо з використанням небезпечної зброї: балістичних ракет і реактивних "Шахедів". Нам потрібні особливі спільні дії, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій щодо деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відповідав відмовою", - сказав він.

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