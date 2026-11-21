Після розмови з Путіним Трамп розповів європейським лідерам, що вони могли б витратити гроші на себе, а не на оборону України.

Президент США Дональд Трамп під час розмови з європейськими лідерами цього тижня заявив, що Європа забагато витрачає на допомогу Україні, і ці гроші варто було би витратити на власні потреби. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Як розповів український лідер журналістам, Трамп телефоном долучився до зустрічі союзників України в Берліні в четвер, 19 листопада.

"Він сказав, що Європа витрачає багато грошей і могла б витрачати їх на себе після закінчення (війни)", – переказав слова американського президента Зеленський, який теж був присутній на зустрічі. Водночас він наголосив, що не сприйняв ці слова як погрозу.

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Разом з тим Зеленський привітав намір США залучити європейські країни до мирного процесу як повноправних учасників.

Окремо президент України висловив сумнів щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна йти на поступки заради завершення війни. Попри заяви Трампа про нібито прагнення Кремля до дипломатичного врегулювання, Зеленський налаштований скептично.

"Я трохи більш скептичний, ніж американці, щодо того, що він готовий до компромісів. Саме це я, до речі, сказав американській команді", – зазначив український президент.

За його словами, Росія досі не відмовилася від вимоги передати їй усю територію Донбасу.

Заяви Трампа

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп продовжує публічно хизуватися своїми теплими стосунками з російським диктатором. За його словами, він особисто дуже добре ладнає з Путіним і що під час їх останньої зустрічі між ними була "така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили".

При цьому, коментуючи російський удар по теритторії Польщі, Трамп заявив, що Путін помилково запустив по союзнику США кілька "маленьких" ракет.

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