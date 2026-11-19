Але, якщо цього не відбувається, то це означає, що вони в цьому не зацікавлені.

США та Китай мають достатньо впливу, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News. На думку Зеленського, у цих країн достатньо впливу, щоб зупинити Путіна "протягом однієї зустрічі".

"Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни", - пояснив президент.

Відео дня

Зеленський зауважив, що світова стабільність залежить від таких великих гравців, і якщо вони не зупиняють Путіна, це означає, що вони в цьому не зацікавлені.

Крім того, український президент назвав великою помилкою спроби великих держав вирішувати майбутнє без участі менших країн. За його словами, якщо Трамп, Сі та Путін вирішуватимуть щось про Україну без неї, це залишиться лише розмовою.

У зв'язку з цим він зауважив, що війна починається на полі бою, і "будь-який прогрес на шляху до миру можливий лише за умови припинення вогню на полі бою".

Але, як показують дії Кремля, зокрема удари по цивільних, повторні удари по рятувальниках, показують, що Путін не став гнучкішим, як про те заявили переговірники США, і він продовжує переслідувати давню мету - капітуляцію України, зазначив президент.

Примітно, що інтерв'ю вийшло на тлі тристоронньої зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна в Шеньчжені, на яку Україну не запросили.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї

19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) має відбутися перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського правителя Володимира Путіна.

Серед головних тем переговорів очікуються контроль над ядерними озброєннями, міжнародна безпека та війна США й Ізраїлю проти Ірану. Позиція щодо України залишається неоднозначною: раніше у Вашингтоні заявляли, що Трамп не планує порушувати це питання, однак згодом американський президент висловив намір обговорити російську війну проти України.

Напередодні саміту, 18 листопада, Путін і Сі Цзіньпін уже провели двосторонні переговори, які тривали понад дві години. За інформацією Кремля, вони обговорили війну в Україні та можливі шляхи її завершення.

Вас також можуть зацікавити новини: