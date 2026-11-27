Раніше президент стверджував, що операцію узгодили з партнерами.

Українська операція біля узбережжя Лівії, внаслідок якої було знищено російський військовий корабель, не була узгоджена з європейськими партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський, фактично спростувавши свою попередню заяву.

За його словами, сьогодні він провів розмову із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Зокрема торкнулися і подій у Середземному морі.

"Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами. Також сказав, що ми налаштовані забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію", - повідомив Зеленський у соцмережі X.

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Таким чином, президент фактично спростував свою попередню заяву про те, що операція начебто була узгоджена з партнерами.

"Наші сили ніколи не атакують без будь-якої координації з іншими партнерами", - стверджував глава держави раніше в інтерв’ю BBC News Україна.

Лівійська криза

Як писав УНІАН, українська операція зі знищення російських кораблів біля узбережжя Лівії створила політичну проблему для прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. З одного боку офіційний Рим підтримує Україну, але водночас зацікавлений у стабільності Лівії через ризики нових міграційних хвиль через Середземне море.

До того ж усередині Італії зростає критика допомоги Україні з боку частини правлячої коаліції, опозиції та значної частини суспільства. І нещодавня українська операція додала аргументів антиукраїнській частині італійського політикуму.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прямо заявив, що слова Зеленського про координацію операції із союзниками "не відповідають дійсності".

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