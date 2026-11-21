Він нагадав, що Кримський міст - цілком законна ціль для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін має зрозуміти, що Кримський міст не вціліє. Про це пише Clash Report.

"Вони атакували кілька наших об’єктів, і, звісно, ми були змушені відповісти. І, звичайно, ми завдали удару у відповідь по Кримському мосту. Це абсолютно законна для нас мета, оскільки вони окупували Крим - наш Крим. Це було їхнім першочерговим завданням ще у 2014 році. Вони захопили нашу територію, а потім побудували цей міст, заявивши, що він є частиною Росії", - сказав він.

Зеленський нагадав, що згодом вони внесли зміни до своєї конституції, до свого внутрішнього законодавства, оголосивши всі ці території російськими.

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"Звісно, це не відповідає дійсності. Ніхто у світі цього не підтримав. Ніхто не може визнати ці землі частиною території Росії. Це тимчасово окуповані території", - зазначив президент.

За його словами, якщо РФ атакує українську енергетичну інфраструктуру, Україна знайде спосіб завдати удару у відповідь по їхній енергетичній інфраструктурі.

"Росія має відчути, що означає ця війна. Те саме стосується продовольчої безпеки: вони заблокували наші морські шляхи та сільськогосподарський сектор - і нам довелося відповісти. Ми були змушені діяти подібним чином - не для того, щоб атакувати мирних жителів, а щоб обмежити їхні можливості. Інакше вони просто не відчують, що це таке", - додав він.

Удари по Кримському мосту

Раніше аналітики писали, що підрив Україною стратегічно важливого для Росії Кримського мосту перерізає шляхи постачання російських військ, що діють на півдні та сході України, а також на окупованому півострові в Чорному морі, і може по-справжньому "притиснути" Росію.

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