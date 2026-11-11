'Про прощення не йдеться': Зеленський заявив, що росіяни мають відповісти за свої злочини

Він наголосив, що йдеться про дуже конкретні злочини і катування, які вчинили росіяни, а не про абстрактні діяння.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що усі причетні до агресивної війни проти України мають понести відповідальність за скоєні злочини. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час пресконференції в межах візиту до Данії.

Зокрема, у Зеленського запитали про те, чи можливе примирення українців з росіянами, і чи готовий він буде пробачити Володимира Путіна.

"Ні, справа не у прощенні. Я не впевнений, що вони дійсно потребують цього. Вони не можуть усвідомити, що вони агресори. Тому, це не є чимось абстрактним. Вони вбили не абстрактну, а дуже конкретну кількість людей у дуже конкретних містах. І вони скоїли багато катувань. Йдеться про конкретні життя", - наголосив український лідер.

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Він дав зрозуміти, що ці злочини суперечать прощенню. За його словами, він є людиною, а не Богом. Зеленський сказав:

"Має бути переслідування. Треба знайти вбивць, які мають відповісти. Звісно, відповідь може бути різною, але це залежить від судів, від справедливості і від історії, бо я не впевнений, що вони понесуть відповідальність у той момент, коли закінчиться війна і я не знаю коли це буде, але це станеться".

Спецтрибунал для РФ

Як повідомляв УНАН, у травні 2026 року 37 держав затвердили третій установчий документа Спеціального трибуналу - Розширену часткову угоду щодо створення Керівного комітету Спецтрибуналу. Цей Трибунал покликаний покарати вище російське керівництво за злочин агресії проти України. Російський президент Володимир Путін та представники його режиму мають понести відповідальність.

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