На переконання президента України, з сильною українською армією НАТО гарантовано стане сильнішою організацією у плані забезпечення безпеки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до держав-членів Організації Північноатлантичного договору з тим, що повноправне набуття Україною членства в НАТО буде більш ефективною гарантією безпеки, аніж пропозиція про такі гарантії безпеки, які чимось будуть схожі на 5 статтю договору про створення НАТО. Про це глава держави сказав під час звернення до учасників Парламентської асамблеї НАТО, яка відбувається у Берліні.

"Якщо вже зараз це звучить цілком нормально, що сильні гарантії безпеки для України – це одна з ключових умов для мирного життя після війни, і деякі називають ці гарантії подібними до 5-ї Статті, тоді чому б не сказати вголос те, про що так багато людей думають: чи не було б ефективніше приєднати Україну до НАТО? Хіба не було би краще для усіх нас, дешевше і надійніше втілити це, коли йдеться фактично про захист безпеки?" - наголосив Зеленський.

Як зауважив президент, коли мова ведеться про гарантії, схожі на 5 статтю Вашингтонського договору про створення НАТО, Україна потребує відповідей на дуже чіткі питання. Зокрема, треба надати відповіді про те, які саме країни підтримають Україну, якщо наша держава знову зазнає атаки з боку Росії.

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"Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме і чи справді це спрацює? Це непросто. І досі ми не чули чітких конкретних відповідей з усією повагою до таких ідей", - додав Зеленський.

Однак, глава держави додав, що докладаються усі зусилля, аби отримати відповіді на ці питання.

За його словами, усі держави-члени НАТО зацікавлені у набутому досвіді українськими військовими.

Він сказав, що українці своїми операціями на суходолі, в морі і у повітряному просторі продемонстрували, що українська оборона дуже ефективна. Тому, Україна може ділитися набутим досвідом. А приєднання України до Альянсу зробить її досвід частиною досвіду НАТО.

Як запевняє Зеленський, з українською армією Альянс гарантовано стане сильнішим.

Вступ України до НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський заявив, що перспективи набуття Україною членства в НАТО залежать від того, яким чином завершиться російська війна проти України. Наразі зарано говорити, чи стане Україна членом Альянсу, додав глава держави.

Водночас колишній президент США Джо Байден наголосив, що обіцянка Україні щодо вступу в НАТО у 2008 році була передчасною. Він зазначив, що його адміністрація не наполягала на вступі України до альянсу, попри звинувачення Путіна в тому, що розширення НАТО загрожує Росії.

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