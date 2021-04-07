На сайті організації Північноатлантичного договору з’явилась можливість перейти на українську.
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Наразі українською перекладена головна сторінка, а також адаптована навігація сайту. Водночас останні новини НАТО, прес-релізи, як й раніше, прочитати можна англійською та французькою.
На сайті доступні українська, французька, російська та англійська мови.
Прем’єр Денис Шмигаль назвав таке рішення Альянсу «показовим кроком високого рівня нинішньої співпраці» України з НАТО.
«Членство в НАТО є одним із пріоритетів безпекової політики України, і ми постійно рухаємося до цієї мети», – прокоментував глава українського уряду.
Україна-НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість брати участь у військових навчаннях НАТО та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
- 25 лютого генсек НАТО під час телефонної розмови нагадав Зеленському про важливість втілення реформ.
- 9 лютого 2021 року Столтенберг наголосив, що наближення України до членства в НАТО залежить від успіху в реалізації реформ. Зокрема, Україна повинна зміцнювати демократичні інституції, боротися з корупцією, запроваджувати демократичний політичний контроль над ЗСУ.
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