Справжня мета Путіна полягає у повній окупації України і, саме тому, на думку Зеленського, Путін категорично не хоче бачити Україну частиною Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор і ініціатор війни Володимир Путін більше за всіх у світі має бути зацікавлений у членстві України в НАТО. Тому що, у разі набуття членства в Альянсі Україна не зможе потім повернути окуповані Росією українські території. Про це глава держави сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Україна в НАТО потрібна "рускім" навіть більше, ніж Україні. Тому що Україна має повне право на повернення того, що належить Україні за законом. Зараз Путін говорить, що не може дати ceasefire [припинення вогню] на два-три місяці, бо українці хочуть перепочити, зробити ротації і переозброїтися. Я вважаю, що це брехня", - відзначив Зеленський.

Зокрема, на переконання президента України, ініціатор війни Володимир Путін просто хоче зламати українців взимку.

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"Але навіть якщо в нього така логіка, то як він тоді може підтримувати припинення вогню за якихось відповідних умов?", - додав Зеленський.

У цьому зв’язку, на переконання президента України, якщо Путін думає, що Україна готова до військового реваншу, то він повинен бути зацікавлений в НАТО більше, ніж будь-хто у світі.

"Бо якщо Україна в НАТО, ми не зможемо повернути свої території зі зброєю в руках. Інакше ми втратимо всіх партнерів. Україна на це не піде – щоб не втратити партнерів, які нам допомагали і будуть допомагати. Але він просто зацікавлений в іншому. Коли Путін каже: "Ні, тільки не НАТО", то питання не в тому, що ми зі зброєю прийдемо, а в тому, щоб ми нікуди не ділись. Тобто ціль Путіна незмінна: окупація України", - констатує Зеленський.

Україна і членство в НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше Джаред Кушнер і Стів Віткофф, спеціальні представники Дональда Трампа, запропонували ідею набуття Україною членства в НАТО в обмін на поступки для Росії. Зокрема, одна з пропозицій передбачала відмову України від контролю над тою частиною Донеччини, яку російські загарбники не можуть окупувати – в обмін на повноправне членство в НАТО.

Друга пропозиція полягала в тому, щоб заморозити бойові дії уздовж лінії фронту – при цьому частина території Донбасу залишилася б під контролем України, – а також надати Україні гарантії безпеки для захисту від можливого нападу з боку Росії в майбутньому.

При цьому, Зеленський вважає, що повноправне набуття Україною членства в НАТО буде більш ефективною гарантією безпеки, аніж пропозиція про такі гарантії безпеки, які чимось будуть схожі на 5 статтю договору про створення НАТО.

Разом з тим, Зеленський вважає, що наразі зарано говорити, чи буде Україна в НАТО, адже це буде залежати від того, яким чином закінчиться російська війна проти України.

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