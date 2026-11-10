Мерц закликав прискорити вступ України та Молдови до Євросоюзу

Мерц висловив упевненість, що всі переговорні кластери вдасться відкрити до кінця року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу до Європейського Союзу. Про це пише Clash Report.

"Я хочу, щоб ми нарешті змогли відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою... Я впевнений, що нам вдасться досягти цього до кінця року", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини також заявив, що Європа має діяти одностайно під час переговорів, чинячи тиск на Росію та надаючи довгострокову підтримку Україні. Він наголосив, що Москва розуміє лише мову сили.

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"Сюди також входить чітка перспектива вступу до ЄС", – додав Мерц.

Україна відстає від Молдови на шляху до ЄС

Раніше у своїх щорічних звітах про розширення ЄС повідомив, що Молдова має шанси завершити переговори про членство в блоці до початку 2028 року, тоді як Україні знадобиться ще один рік і "прискорення темпів реформ", щоб завершити цей процес.

Високо оцінюючи зусилля України "у найскладніших обставинах, спричинених агресивною війною Росії", у Єврокомісії заявили, що Києву все ще потрібно "продемонструвати значний прогрес" у боротьбі з корупцією.

Крім того, Брюссель створив "спеціальну робочу групу", щоб допомогти Україні "негайно та суттєво прискорити темпи реформ верховенства права". У ЄС також відзначили нещодавнє прискорення "імпульсу реформ", оскільки парламент України ухвалив низку законопроектів, яких вимагав блок для розблокування критично важливої фінансової підтримки.

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