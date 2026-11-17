Наявність корупційних скандалів в Україні свідчить про достатньо сильні інституції, які здатні протистояти будь-якому політичному тиску.

Україна дещо відстала від Молдови у швидкості руху до вступу у Євросоюз. Однак Київ має можливість надолужити втрачене, якщо до літа виконає всі проміжні критерії.

Про це в інтервʼю "Європейській правді" заявила посол ЄС у Києві Катаріна Матернова. Вона зазначила, що цьому може допомогти поєднання рекомендацій для вступу в ЄС та умов фінансування за "Планом України". Загалом, на її думку, Україна може виконати всі вимоги для вступу в ЄС вже до кінця цього десятиліття.

"Виконайте проміжні бенчмарки до літа, і я думаю, тоді ви знову будете на одному рівні... Але для цього вам потрібно прискоритися. І зробити це необхідно саме зараз", – наголосила Матернова.

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Також вона заявила, що Україна трохи відстає в ухваленні виконання проміжних критеріїв для вступу в Євросоюз у сфері боротьби з корупцією. Водночас вона наголосила, що досвід боротьби з корупцією в України вражаючий. Київ, за її словами, по цьому напрямку випереджає інших країн-лідерів на цьому шляху.

"Так, вони просунулися далі за бенчмарками в ухваленні законодавства. Але Україна має те, чого досягти найважче. Йдеться про досвід, track record. Ви маєте доведений досвід антикорупційних інституцій. Український досвід всієї системи, у розслідуванні, у притягненні до відповідальності, у судовому розгляді корупційних справ – вражаючий. В інших країнах є закони, але немає доказів, що це працює. А у вас це все дійсно є", – сказала вона.

Матернова наголосила, що наявність корупційних скандалів в Україні свідчить про достатньо сильні інституції, які здатні протистояти будь-якому політичному тиску:

"В інформаційному просторі вони (корупційні скандали. – Ред.) є вашою проблемою. Ті, хто мало знає про Україну, більше схильні вірити різним наративам, зокрема російським. Зокрема, це російський наратив про те, наскільки глибоко корумпована Україна. Так, в Україні є корупція. Але є НАБУ та САП, які її викривають. Іноді рівень корупції шокує. У тому числі – в інституціях, у сфері верховенства права. Але українці – це суспільство, яке бореться з корупцією. Ідея про те, що Україна найкорумпованіша у світі – та це просто смішно!".

Шлях України до ЄС: важливі новини

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц закликав Європу відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу до ЄС. Він заявив, що цього можна буде досягти вже до кінця поточного року.

Видання Reuters раніше відзначало, що через затягування бойових дій, можливість вступу України до ЄС зменшується. Зокрема, проти цього виступають самі жителі Європи. Лише 46% з них підтримують вступ України до союзу в найближчі роки. Для порівняння, ще у 2022 році таких було 69%.

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