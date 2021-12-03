За словами Ірини Венедіктової, орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про плани активізувати розслідування понад 200 справ, які стосуються суб'єктів господарювання та осіб "з орбіти впливової людини".

Про це вона написала у своєму Facebook.

Венедіктова зазначила, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора не має "відсиджуватися збоку". Генпрокурор підкреслила, що нікого не називає "заколотником, олігархом чи правопорушником". Зазначимо, що у своєму дописі генпрокурор не вказала конкретні імена, але написала про "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".

"Я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо", - написала вона.

Вона повідомила, що в ОГПУ провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ.

"Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини", - написала Венедіктова.

За її словами, орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень, а також повідомила, що увійде до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах.

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

Автор: Віолетта Орлова