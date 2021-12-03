Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про плани активізувати розслідування понад 200 справ, які стосуються суб'єктів господарювання та осіб "з орбіти впливової людини".
Про це вона написала у своєму Facebook.
Венедіктова зазначила, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора не має "відсиджуватися збоку". Генпрокурор підкреслила, що нікого не називає "заколотником, олігархом чи правопорушником". Зазначимо, що у своєму дописі генпрокурор не вказала конкретні імена, але написала про "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".
"Я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо", - написала вона.
Вона повідомила, що в ОГПУ провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ.
"Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини", - написала Венедіктова.
За її словами, орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень, а також повідомила, що увійде до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах.
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